Akıllı telefon kameralarının ne kadar güçlendiğini gösteren video

Akıllı telefon modelleri, yapay zeka ve bilişimsel fotoğrafçılık sayesinde artık inanılmaz bir fotoğraf kalitesi sunuyor. İşte bunu bir kez daha gözler önüne seren bir video yayımlandı.

Google‘ın geçtiğimiz ay lanse ettiği yeni akıllı telefon modeli Google Pixel 4, YouTube kanalı Denae & Andrew tarafından uygun fiyatlı tam kare aynasız Canon EOS RP karşısına çıkartıldı. Bu karşılaştırmada özellikle elde çekim odaklı düşük ışık performansına odaklanılmış ve Pixel’lerin “Night Sight” özelliği kullanılmış.

Sonuç ise fizik kurallarına ters düşecek şekilde Google Pixel 4‘ten yana. Normalde Canon EOS RP’nin içinde Pixel 4’ten çok ama çok daha büyük bir tam kare sensör yer alıyor. Görüntüleme dünyasında “normalde” sensör ne kadar büyükse, görüntü kalitesi o kadar iyi oluyor.

Bu durum gündüz için doğru ancak düşük ışıkta işler değişiyor. Düşük ışıkta – özellikle de elde çekimde- ne olduğuna burada yer verdiğimiz bilişimsel fotoğrafçılık altyapısı devreye giriyor. Birden fazla fotoğrafı bir araya getiren, elde uzun pozlama yapılmasına imkan tanıyan ve yapay zeka ile etkili kumlama gerçekleştirebilen Google Pixel 4, bu sayede elde yapılan gece çekimlerinde EOS RP’yi adeta denize döküyor. Karşılaştırma fotoğrafları büyük boyutlarıyla burada yer alıyor.