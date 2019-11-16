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Akıncı Ankara gerginliği 15 Kasım'da törenlerde kendini gösterdi! Oktay ne tebriğe ne de resepsiyona katılmadı!

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Akıncı Ankara gerginliği 15 Kasım'da törenlerde kendini gösterdi! Oktay ne tebriğe ne de resepsiyona katılmadı!
Akıncı Ankara gerginliği 15 Kasım'da törenlerde kendini gösterdi! Oktay ne tebriğe ne de resepsiyona katılmadı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcıısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatıyla” başlayan gerginlik 15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde de ortaya çıktı.

T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay dün sabah Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen tebrik kabulü ve aynı akşam Golden Tulip Otel’de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği Cumhuriyet Resepsiyonuna da katılmadı. 

15 Kasım nedeniyle dün Lefkoşa’daki Atatürk Heykeli önünde gerçekleşen törende Akıncı-Oktay gerginliği kameralara yansırken, daha sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen törende Fuat Oktay’ın yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptığı göndermeler de dikkatlerden kaçmadı. 

TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin öğleden sonra devlet ve hükümet yetkililerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabulü sırasında tek bir kelime etmemesi ardından ise Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar’la yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununa yönelik demeçler vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Gazetem Kıbrıs

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