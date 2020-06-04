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Akıncı: Artık ne ben ne de başbakan konuşmalı

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Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar sınır kapılarının açılması konusunu görüştü
Akıncı: Artık ne ben ne de başbakan konuşmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin sonrasında açıklama yaptı.

Akıncı, kapıların Güney Kıbrıs'ta çalışanlara açılması konusunda hükümetle ayrılık gayrılık olmamasını istediğini söyledi.

Akıncı, açıklamanın tamamında şu ifadeleri kullandı: "Kapıların işçilere açılması konusunda Hükümetle ayrılık gayrılık olmamasını istiyorum. Başbakan aldıklarını Bakanlar Kuruluna götürür umarım ve biz de hangi tedbirleri uygulayacağız. Dönen insanlara Rum tarafının yapacağı gibi rastgele testler mi uygulayacağız veya başka şeyler mi önereceğiz bunların belirlenmesi gerekir. Rum tarafının tespit ettiği şartlara uygun olarak biz ne isteyeceğiz bunlar siyasetin söyleyeceği şeyler değil. Ben ya da Başbakan değil sağlıkçılar bize bunları söyleyecek. Dolayısıyla bu noktada artık onların biraz daha ortaya çıkıp tablonun netleşmesine yardımcı olması gerekir. Umarım olumlu şekilde seyreder hem insanlar ekmek kaygısından kurtulur hem de toplumumuzun sağlığını korumaya devam edebiliriz."

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