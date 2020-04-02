Akıncı "beni böylesi bir zamanda gereksiz, kısır siyasi tartışmalara çekmeye uğraşmasın"

İşte Açıklama;

Çok hızlı yayılan ölümcül bir virüse karşı dünyayla birlikte mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin ilk gününden beri, ne yapmış ya da ne önermişsem sadece halkımızın sağlığı ve iyiliği için olmuştur. Bunları yanlış ya da yetersiz bulanlar elbette olabilir; ama kimse beni böylesi bir zamanda gereksiz, kısır siyasi tartışmalara çekmeye uğraşmasın. Halkımızın ihtiyacı bu değil. Şimdi hep beraber bu badireden en az zararla kurtulabilmek için dayanışma zamanı.

Dünyada can kayıpları hızla artıyor; Türkiye’de de maalesef artış var. İngiltere’den de ne yazık Kıbrıslı Türklerin ölüm haberleri sıklıkla gelmeye başladı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının acısını paylaşıyorum. Ülkemizde tedavi görürken yaşamını yitiren iki Alman yurttaşının ailelerine ve Alman halkına da başsağlığı diliyorum.