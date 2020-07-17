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Akıncı: “Bilişim Suçları Yasası, kimseye düşünce, ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı vermez”

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Akıncı: “Bilişim Suçları Yasası, kimseye düşünce, ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı vermez”
Akıncı: “Bilişim Suçları Yasası, kimseye düşünce, ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı vermez”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde kabul edilen Bilişim Suçları Yasası’nın kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermediğini kaydetti.

Bilişim Suçları Yasası’nı, ülkemizde internet dolandırıcılığı, siber gasp, veri hırsızlığı, yasa dışı kumar ve çocuk pornografisi gibi ciddi siber suçlarla mücadeleye yönelik bir mevzuat bulunmamasını dikkate alarak onayladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Yıllardır bu boşluğun doldurulması için yapılan çalışmaların daha fazla geciktirilmemesi gerekliliğine inanarak davrandım” dedi.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ HASSASİYETİM TÜM YURTTAŞLARIMIZCA YAKINDAN BİLİNMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamasında şunları belirtti:

“Bu tavrı benimserken, yasanın Anayasa mahkemesine havale edilmesi yönünde güçlü bir gerekçe ve talebin olmadığının, iade yönüne gidilmesi halinde ise Mecliste oluşan büyük çoğunluk iradesi nedeniyle yasanın aynı şekilde önüme geleceğinin bilinci içerisindeydim; çünkü buna benzer durumlar geçtiğimiz dönemde yaşanmıştır.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunun bir bölümünde düşünce ve ifade özgürlüğünün tehdit altına alınacağı endişesinin baş gösterdiğini gözlemliyorum.

Öyle sanıyorum ki düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki hassasiyetim tüm yurttaşlarımızca yakından bilinmektedir. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar insanlar demokratik ölçütler içinde dilediğince konuşup yazabilmelidirler.

Hayatım boyunca buna inandım ve gerektiği anlarda bunun için mücadele ettim. Bu tutumumu bundan sonra da sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Bilişim Suçları Yasasını imzaladıktan sonra yaptığım açıklamada ifade ettiğim gibi, düzenleme ihtiyacını istismar ederek düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönüne giden ülkeleri değil, demokratik hakları korumaya özen gösteren ülkeleri örnek almamız şarttır.

Yasayı uygulayacak kurumlarımız temel insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bunları teminat altına alan KKTC Anayasasına bağlılık içinde hareket etmek zorundadırlar.

Bu yasa kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermemektedir. Yasanın düzenlenme amacının bu olmadığı da çok açıktır. Cumhurbaşkanlığı olarak yasanın uygulanmasını, özgürlükler bakımından tavizsiz biçimde takip edeceğimizin bilinmesini isterim”

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