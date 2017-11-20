Akıncı: “Bir sorunu görmezden gelmek o sorunun devamını sağlar”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’ndan bir heyet 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek sorun ve taleplerini iletti, destek istedi.

Kabulde, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.

Kabulde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu heyeti adına konuşan Selen Saygun, Platform ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Saygun ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının gittikçe arttığını belirtti ve yapılan araştırmaların her 3 kadından birinin şiddete uğradığını, bu şiddetin bir bölümünün ev içinde olduğunu, ve mobingin de çok arttığını gösterdiğini anlattı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulması yönünde bir talepleri oluğunu dile getiren Saygun, eğitime toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili katkılar yapılmasının farkındalık açısından önemine işaret etti.

CTP Milletvekili, Platform üyesi Doğuş Derya da, kuruluşuyla ilgili yasa 2014 yılında meclisten geçirilmesine rağmen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hala kurulamadığını kaydetti ve bu tip yasaların geçirildikten sonra yürürlüğe konmaları noktasında erkek siyasetçilerin konuyu gündem maddelerinin başına koymadıklarını söyledi.

Sığınma evi için ayrılmış arazilerin iptal edildiğini ve devletin bir sığınma evi açması için girişim olmadığını kaydeden Derya, Cumhurbaşkanı Akıncı’ndan bu konuda daha teşvik edici olmasını rica etti.

Bir çok gelişmiş Avrupa ülkesinde “ombutsperson” makamında toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili meselelere bakan özel masalar olduğunu dile getiren Doğuş Derya, bunun KKTC’de de yapılabilmesi için destek istedi.

Gerekli detayı toplayabilme, plan ve projeleri bilgi üzerinden şekillendirme konusunda da ciddi sıkıntıları olduğunu belirten Derya, Cumhurbaşkanlığı ile bağlantılı “Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü” kurulabileceğini de söyledi.

AKINCI: “BİR SORUNU GÖRMEZDEN GELMEK O SORUNUN DEVAMINI SAĞLAR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında, bir sorunu görmezden gelmenin o sorunun devamını sağladığını ifade etti ve “Sizler bu sorunun varlığını yıllardan beridir haykırıyorsunuz” dedi. Akıncı, geçtiğimiz günlerde KAYAD’ın da kendisine bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmayı sunduğunu kaydetti.

Bu konuyla ilgili bir yasal süreç de gerekeceğini belirten Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu; ancak bunun kültürel değişime de ihtiyaç duyulan bir hadise olduğunu belirtti. Akıncı, yasa yapıldığında belki var olan boşluklardan sadece bir tanesinin doldurulacağını dile getirdi.

Partilerdeki cinsiyet eşitliği kontenjanının işin başında gerekli olduğunu ifade eden Akıncı, daha sonra buna ihtiyaç duyulmayan bir noktaya gelinebileceğini kaydetti. Böyle bir kültür ve yaşam biçimi olmadığı için bazı partilerin kadın aday gösterme konusunda sorun yaşadığını dile getiren Akıncı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu yaşam biçimi haline getirilmedikçe ne evdeki ne ev dışındaki şiddetin önlenebileceğini söyledi.

İşin başının bu konuyu sürekli gündemde tutmak ve günlük siyasal yaşam içinde sürekli kılmak olduğunu belirten Akıncı, bunun ciddi bir farkındalık yaratmakla olabileceğini söyledi.

Akıncı, konuyla ilgili yasalar tamamlandığında bunları memnuniyetle onaylamaya ve farkındalığın artırılması için her türlü iş birliğine hazır olduğunu da ifade etti.