Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Londra’ya gidiyor. Akıncı, Londra’ya gitmek üzere bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelerek, Kıbrıs müzakereleri ve güncel gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, Perşembe günü ise, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgüt temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleriyle ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek.