Akıncı, Harmancı İle Birlikte Arasta Esnafını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Arasta esnafını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dükkanların bir çoğunun kapalı olduğunu, açık olanların ise çok az satış yapabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

"Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor; ancak konuştuğumuz esnaf ve yurttaşlar geleceğe umutla bakıyorlar. Bu zor günleri elbirliğiyle geride bırakacağımıza inanıyorlar. Dayanışmamızı sürdürerek daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız."