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Akıncı, hükümet ve siyasi partilerle görüşecek

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Akıncı, hükümet ve siyasi partilerle görüşecek
Akıncı, hükümet ve siyasi partilerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetle ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle, 21 Şubat Çarşamba günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı önce Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la bir araya gelecek; ardından toplantıya koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partilerin başkanları HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de Rum tarafının tek taraflı arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam değerlendirilecek.

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