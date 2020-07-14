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Akıncı-Pilli tartışması devam ediyor...

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“Bakan 1-2 saatte hazırdır demiş ama hala o 1-2 saat geçmedi”
Akıncı-Pilli tartışması devam ediyor...

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün Meclis’te yaptığı ‘Rapor bitmiştir, baskıdadır, 1-2 saate göndereceğiz’ açıklamasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bakan 1-2 saatte hazırdır demiş ama hala o 1-2 saat geçmedi.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen Epidemiyolojik raporun hala kendisine ulaştırılmadığını belirten Akıncı, “Çok güç oldu bu raporu hazırlamak. Halbuki bu konuda donanımlı insanlarımız var, onlara karşı büyük bir ayıp işlendi. Pişkince cevaplar da alınca hayret ediyoruz.” dedi.

Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabulü sonrasında basına açıklama yaptı.

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