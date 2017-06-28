Akıncı, "Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası'nı" Anayasa Mahkemesi'ne yönlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başsavcılık tarafından iletilen resmi görüşü dikkate alarak, Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın Anayasaya uygunluk durumunun netleştirilmesi için Anayasa Mahkemesinden görüş istenmesini kararlaştırdı.

Başsavcılık, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına gönderilen yasanın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanına yazılı olarak iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı bunun üzerine Anayasanın 146’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Anayasa Mahkemesinden görüş istenmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı’ya gönderdiği yazıyla “Hukuk Dairesi görüşü doğrultusunda Cumhurbaşkanı adına Anayasa Mahkemesine görüş istemi dosyalanmasını” istedi.

KKTC Anayasasının 158’inci maddesi, Başsavcıyı “Devletin, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Bakanlar Kurulunun, bakanların ve diğer devlet organlarının hukuk danışmanı” olarak tanımlıyor.