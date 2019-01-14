Akıncı’nın Denktaş’ı anma törenindeki konuşması Rum basınında

Alithia gazetesi, “Rumlar Zihniyet Değiştirmeli” başlıklı haberinde, Akıncı’nın, Kıbrıslı Türkleri azınlık haline getirme gayretlerinin karşısında durmak gerektiği söylemini öne çıkararak, Rum Yönetimi eski Başkanı Glafkos Kliridis’in kitabında geçen, zihniyet sorunuyla ilgili ifadelere atıfta bulunduğunu yazdı.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Politis gazetesi: “Akıncı’nın Rauf Denktaş’ı Anma Törenindeki Konuşması-Glakfos Kliridis’in ‘İfadem’ Adlı Kitabına Atıfta Bulunarak Anastasiadis’i İki Toplumluluğu Reddedici Olarak Gösterdi”
Haravgi gazetesi: “Kıbrıslı Türkler Eğilmemeli”
Fileleftheros gazetesi: “Akıncı: Kıbrıslı Türkler Eğilmemeli”
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