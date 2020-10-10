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Akıncı'ya adaylıktan çekilmesi için tehdit!

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Akıncı adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi
Akıncı'ya adaylıktan çekilmesi için tehdit!

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçimlerden çekilmesi için tehdit aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı 1 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçimlerden çekilmesi için tehdit aldığını açıkladı.

Tv2020 yayınına katılan Akıncı, kendisine sorulan “Size seçimlerde aday olmamanız yönünde Türkiye makamlarınca herhangi bir telkin geldi mi?” sorusuna yanıt verdi.

“Evet, bunu bile yaptılar” diyen Akıncı, “Derin ilişkiler içerisinde ve Türkiye’yi yönetene bağlı makamlar var biliyorsunuz. Özel Kalem Müdürüm aracılığıyla bana da aday olursam benim için, ailem için iyi olmayacağı iletildi. Türkiye Büyükelçisini bu konuda izah almak için davet ettim, lakin Ankara makamıma gelmemesi yönünde karar verdi” dedi.

Ayrıca Akıncı BRT’de katıldığı televizyon programında, kendisinin ve ekibinden 3 kişinin e-maillerindeki verilerin de ele geçirildiğini aktardı.

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