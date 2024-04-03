Akova'da traktörden düşen şahıs hayatını kaybetti

02.04.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Akova köyünün kuzeyinde, Akova’da sakin Tahir BODİ (E-77) kullanımındaki traktör araç ile tarlasında çapalama yaptığı sırada, aniden rahatsızlanarak traktörden düşüp yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiş olup, yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin; “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik beyin kanaması, düşmeye bağlı kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.