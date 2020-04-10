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AKSA'dan hastaneye 2,5 Milyon TL bağış

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AKSA'dan hastaneye 2,5 Milyon TL bağış
AKSA'dan hastaneye 2,5 Milyon TL bağış

 

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık’ta  Aksa Enerji’den bir heyeti kabul ederek bir süre görüştü

Görüşmeye Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.  Aksa Enerji adına ziyarette bulunan Santral Müdürü Şener Şentürk Enerji ihtiyacını karşılamak için Aksa’nın KKTC’nde 17 yıldır hizmet verdiğini  hatırlatarak Aksa Enerji olarak, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yardım Fonu’na 2,5 milyon TL bağışta bulunmak üzere bu ziyareti bugün gerçekleştirmekte olduğunu belirtti. 

 

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada  Kıbrıs halkına verdiği destek için Aksa Enerji’ye teşekkür etti. Olağanüstü bir durumdan geçilmekte olduğunun altını çizen Başbakan bu küresel salgının gerçekten büyük sıkıntı yarattığını, ekonomide ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkat çekerek “kendi insanımıza sahip çıkma adına,  karnı tok olanın karnı tok olmayana bakmasının, sahip çıkmasının hem devlet, hem de kurum , kuruluş ve sivil toplumun görevi olduğunu anlattı.” Önemli olan bu katkının doğru bir çerçevede ihtiyaç alanında kullanılmasıdır. Bu kaynağı yerinde bir katkı olarak görüyorum. Son bir aydır aldığımız tedbirlerle yaptığımız çalışmalarla salgın ülkemizde şu anda yatay bir seyir izlemektedir. Umarım kısa sürede bu stabil bir duruma gelecektir.” Dedi. Başbakan bu durumun böyle devamı halinde yavaş yavaş ekonomik faaliyetlere başlanabileceğini ve ekonominin çarklarının dönebileceği bir aşamaya gelineceğini kaydederek “Ondan sonra eski günlere kavuşmak üzere yoğun çalışma içinde olacağız.” Dedi. Şuanda Anavatan Türkiye’de de bu salgından  kaynaklanan aynı sorunların bulunduğuna dikkat çeken Başbakan, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğuna da işaret ederek bu mücadeleden başarıyla çıkmasını temenni ediyorum dedi. Türkiye’de de bu konuda canla başla çalışıldığına ve sürecinin iyi yönetildiğine işaret eden Başbakan Tatar, en erken zamanda kapıların açılması ve kapıların açılması ile hayatın normale dönmesi, karşılıklı geliş gidişlerin başlaması ile her şey daha iyi olacaktır. Türk insanına yakışır bir şekilde toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntılı günleri aşacağımıza inanıyorum. Zamanında alınan tedbirlerle halk sağlığının iyi korunduğunu, bu sürecin sağlıklı geçilmesinden sonraki dönemde ekonomik hareketlere yönelmek için büyük çaba sarf edileceğinin altını çizdi. Bu ülkeye istihdam sağlayan, bu ülkeye ekonomi katkı sağlayan ve özveriyle katkı koyan şirketlere de teşekkür eden Başbakan, bu yeni ortamda yeni süreçte  yeni fırsatların olabileceğini, her işletmenin de buna göre yeniden bir değerlendirme yapması ve ona göre ekonomik faaliyetlerini yeni çerçevede düzenlenmesi için bir takım girişimler de yapıldığını anlattı. “Elbette devlet bu yeni çerçeveyi çizecektir. Devlet bu yeni olayları fırsata çevirmek için bir takım girişimler yapacaktır. Özel sektörün de bu yapı içinde yeni dönemde fedakarlıklar içinde olması ve daha güçlü bir yapı için kendine düşen fedakarlıkları ve özveriyi de göstermesi gerektiğine inanıyorum.” dedi

Başbakan “Elektrik meselesi en önemli meselelerimizdendir.  Korono salgını sonrası bu yeni düzenlemelerin tekrar gözden geçirilerek bu süreçten sonra yeni bir  sayfa açıp konuyu yeniden değerlendirmemiz de gerekecektir” dedi.  

Aksa Enerji Kalecik Santral Müdürü Şener Şentürk yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü koşullar doğurdu. Hepimiz daha önce deneyimlemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor günleri birlikte yaşıyoruz ve birlikte aşacağız. Bugün yaptığımız 2,5 milyon TL’lik bağış umuyoruz ki salgınla mücadele kapsamında bazı yaraları sarar. Biz Aksa Enerji olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın yanındayız, gelecekte de olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için daha sağlıklı ve güzel bir geleceği birlikte kuracağız.” dedi. 

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