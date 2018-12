Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter, BRTK’nın 55 yılı geride bırakırken bugün 2 televizyon , 6 radyo kanalı, internet portal ve sosyal medya yayınlarıyla geleceğe yürüdüğünü kaydetti.

Akter, bu süreç içerisinde büyük özveriyle bu sese nefes verenlerden aldıkları ilhamla her geçen gün daha iyisini yapmak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bunu yaparken her kesimin sesine kulak vermenin, bir devlet televizyonu ve kamu yayıncılığı misyonu sorumluluğu altında bunu yapmanın önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Akter, “bugün BRT her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyor” dedi.

Akter BTRK’nın 55. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çeşitli dönemlerde zaman zaman farklı kesimlere yönelik sansür uyguladığı, ya da sesini kıstığı yönünde birçok eleştiriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

“KURUM BİR HÜKÜMET TELEVİZYONU DEĞİL, DEVLET TELEVİZYONU…”

Akter şöyle devam etti:

“Kurumun bir hükümet televizyonu değil bir devlet televizyonu olduğunu ve bunun önemini içselleştirmiş bir hükümetle çalışmanın, editoryal anlamda aynı hassasiyetleri paylaşıyor olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz.

BRT2 için hazırlanan HD yayın projesi tamamlanma aşamasına geldi. Şubat ayında kanalın BRT Spor olarak yayına geçmesiyle ilgili çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

BRT Spor, birçok spor dalında yapılan karşılaşmaların canlı yayınları yanında bu alanlarda emek veren gençlerin de motivasyonunu sağlamayı, onlara daha fazla cesaret vermeyi hedefliyor.

Bunun yanında kısa süre önce testleri tamamlanarak faaliyete geçen yenilenebilir enerji sistemimizin ikinci etap projesi için de Ocak ayında yeni ihale sürecini başlatmayı hedefliyoruz.

2020 yılında tamamlanacak 3. etapla birlikte Kurum’un toplam enerji ihtiyacının %65’ini karşılayacak olan sistem, şu anda kamuda bir örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerjisi sistemi.”

527 ÇALIŞANDAN SADECE 118’İ KADROLU…

BRT çalışanlarının yıllardır büyük bir özveriyle çalışırken birçok zorlukla da mücadele etmek zorunda kaldığına işaret eden Akter, “Kurum’un 527 çalışanından sadece 118’i kadrolu ve kurumsal yapı şemasında da ciddi eksiklikler var. Bu dönemde Sayın Başbakan’ın da açıkladığı gibi 20 yıldır beklenen BRT Yasası’nın da 2019’un başında Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e sunulma aşamasına gelmesi bekleniyor. Yeni yasayla Kurum’un hizmet şeması ve yapısal dönüşümü revize edilirken, gelecek için daha sağlam ve sürdürülebilir bir temel yaratılacak” dedi.

Akter, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na bugüne kadar emek veren, kuruluşunda çaba harcayan yürekli insanların emeğini bir kez daha saygıyla selamladığını ifade ederek, daha güzel 55 yıllar diledi.