Aktuğ: Lapta karantinaya alınmalı

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 'temaslarla' ilgili çalışma yapıldığını, pozitif vakanın temas ettiği kişilere gün içerisinde test yapılacağını kaydetti.

Aktuğ, BRT'ye bağlanarak bölgedeki Coronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.

Tüm bölgenin karantinaya alınması gerektiği ile ilgili talepleri olduklarını vurguladı. Aktuğ, "Bu yapılamayacaksa bile hastanın temas ettiği herkes bölgedeki bir otelde karantinaya alınmalı" dedi.

Aktuğ, gün içerisinde Sağlık Bakanlığı ile bölge ile ilgili görüşeceklerini ifade ederek, Yenierenköy'deki olayın tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. İnsanların markete yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Aktuğ, sakin olunması gerektiğini ifade etti. Günün ilerleyen saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.