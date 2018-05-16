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Akyön: “Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli Belediye Başkan adayı Mustafa Akyön, daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday olduğunu ifade etti. 
Akyön: “Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Akyön, Havadis Web TV'de Mehmet Moreket’in programına katılarak Gönyeli için projelerini anlattı. Akyön, 4 yıldır Gönyeli Belediyesinde meclis üyeliği yaptığını belirterek, amacının sadece Gönyeli ve halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti. 

Akyön, Gönyeli halkının daha iyi bir yönetim ve genç bir vizyonla yoluna devam etmeye karar vermesi halinde amaçlarının, güzel ve iyi icraatları, hizmetleri yıkmak değil, daha iyisini yapmak olduğunu kaydetti. 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ninüç dönemBaşkanlık yaptığını belirten Akyön, “Bu süreçte yıprandı, yoruldu ve ne yazık ki Gönyeli halkını üzmeye kırmaya başladı. Niyetimiz esnafımız, halkımız, bölge insanımız ile barışık, günümüzün getirdiği daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak” dedi. 

"Gönyeli sadece bir çemberden iyi bir peyzaj görünümünden ibaret değildir ve Gönyeli halkı bunu derinden hissediyor" diyen Akyön, hedeflediklerini parti rozeti gözetmeksizin yapabileceklerini belirtti.

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