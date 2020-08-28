Alaattin Çakıcı Cratos’u Satın Aldı Mı? Konuyla İlgili Açıklama Geldi

Alaattin Çakıcı’nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklama:

1- Kamuoyuna saygılarımla, 28.08.2020 tarihli bugün yayınlanan AVRUPA isimli bir gazetede çıkan Alaattin ÇAKICI kıbrısta CRATOS’u satın aldı yönünde ki haber yalan bir haberdir. Cezaevinden çıktığımdan şu zamana kadar ne bir yer satın aldım, ne de bir yer sattım.

2-İkamet ettiğim Bodrum ve İstanbul da toplumda bu tip haberler çıkmaktadır. Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır.Türkiye artık eski Türkiye değildir,

3- Devletimiz kimin ne yapıp, yapmadığını bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden milyonlarca kere daha fazla bilgi sahibidir ve devlet kimin ne yapıp yapmadığını daha iyi bilir. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

4-Not: Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye’de kullanıp, borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini,feto ve pkk’nın parasını çalıştıran, sözde iş adamlarının namussuzluklarını bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler neden gündeme getirmiyor