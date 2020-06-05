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Alevkayası’nda yangın: Bölgede patlamamış mühimmatlar bulunuyor

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Alevkayası’nda çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, patlamamış mühimmatların bulunduğu ifade ediliyor...
Alevkayası’nda yangın: Bölgede patlamamış mühimmatlar bulunuyor

Alevkayası bölgesinde, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevkayası’nın alt kısmında çıkan yangına, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı bölgede çok sayıda patlamamış mühimmat bulunuyor. Bilindiği üzere bölge, askerin atış yaptığı alana oldukça yakın. Söz konusu muhimmatların patlamasından korkuluyor..

Öte yandan ekiplerin, alevlere karadan müdahale etmesinin zor olduğu ve havadan müdahale edilebilmesinin söz konusu olduğu iddia ediliyor. 

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