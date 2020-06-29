Ali Pilli; Bu yolcuların Türkiye'de Yapılan PCR Testi Pozitif Çıkmış.

Bu sabah Gemi ile Türkiye'de gelen yolcuların PCR testi Türkiye'de yapılmış. Testin pozitif çıkmasına rağmen bu kişiler gemiye bindirilmiş.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bu konu ile ilgili muhalefet soru sordu ; Ali Pilli ''Bu kişiler bile bile gemiye alınmışlar '' dedi sözlerine devam eden Ali Pilli ''Biz bu durumu engelleyemeyiz hepimiz risk altındayız'' dedi bu durumu en riskle atlatmamız gerektiğini söyledi.

Gelişlerin devam edeceğini söyleyen Ali Pilli bu testler uygulanacak gelecek kişilerde pozitif olma olasağı 1. günde tespit edilebilir 20. günde korunmak zorundayız dedi