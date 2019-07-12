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Alkolden sonra kahve içmek doğru mu?

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Uzmanlar kafeinin, fazla miktarda alınan alkolün etkilerini sıfırlayamadığını ortaya koydu.
Alkolden sonra kahve içmek doğru mu?

Yüksek miktarda alkol alanlar ertesi sabah ya da yemeğinin yanında birkaç kadeh içenler yemek sonrası bir bardak kahve içerek ayılmaya çalışır.

Oysa bilim insanları kahveiçmenin ayılma üzerinde çok fazla etkisi olmayabileceğini buldu.

Pazartesi günü Channel 4’teki Food Unwrapped’e konuk olan London South Bank Üniversitesi’nden Profesör Tony Moss kahvenin kandaki alkolseviyelerini azaltmadığını söyledi.

Moss kafein sayesinde kişi kendini daha ayık hissetse de el ve göz koordinasyonunun ve diğer motor becerilerinin vücuttaki alkolden etkilenmeye devam ettiğini ifade etti.

Teorisini deneyle ortaya koymak için 5 öğrenciyi denetimli bir pub’a davet eden Moss her birinden birer bardak votka ve boy uzunluğu ve kilolarına göre onları sarhoş edecek miktarda alkol içeren tonik içecekler içmelerini istedi.

Ardından basit bir el ve göz koordinasyonu testine tabi tutulan kişilerden metal bir çemberi bir telin etrafında dokundurmadan çevirmeleri istendi. Deneklerin hiçbiri testi geçemedi.

Daha sonra birer bardak sert kahve içen katılımcılar daha ayık hissetseler de testi yine geçemedi.

Kişilerin kanlarındaki alkol seviyelerini bir alkol ölçerle tespit eden Moss, seviyelerin kahve içtikten sonra da değişmediğini ve ayılmak için sadece “beklemek” gerektiğini ortaya koydu.

Moss şunları söyledi:

"Daha geniş kapsamlı bir araştırma da gösteriyor ki kahve alkole (etkisini gidermede) çözüm değil. Kahve içmenin yorgunluk hissini biraz tersine çevirecek uyarıcı özelliği bulunuyor. Ancak bu kanınızdaki alkol seviyesi düşerken yaşanıyor. Bu bağlamda sizi ayıltacak tek şey biraz zaman."

İngilitere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre ayılmak, bir birim alkol başına ortalama 1 saat sürüyor.

Örneğin 250 mililitrelik bir bardakta şarap içtiğinizde, bunun vücudunuzdaki etkisini yitirmesi ortalama 3 saat alıyor.Ortalama 470 mililitre birayı etkisiz hale getirmek içinse vücudunuz 2 saat harcıyor.

Araştırmanın bulguları 2009’da yayımlanan ve alkolle kafein ilişkisinin etkisini inceleyen bir çalışma tarafından destekleniyor.

O çalışmada da farelere önce alkol, ardından da 8 bardak kahve verilmişti. Kafein verildikten sonra daha ayık gözüken fareler yine de labirente konduktan sonra tamamen ayık farelere oranla daha başarısız olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe

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