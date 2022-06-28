A’dan Z’ye her ürünün düzenli olarak zamlandığı ülkemizde, alkole bir zam daha geldi.

Efe ve Sarı Zeybek Rakı grubunun yüzde 35 zamlandığı öğrenildi.

Buna göre 105 TL olan fiyat, 140 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs