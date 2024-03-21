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Alkollü Araç Kullanımıyla İlgili Üç Trafik Kazası: Yaralananlar ve Tutuklamalar

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Gazimağusa ve Alsancak'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında alkollü araç kullanımının etkisi görüldü. Yaralanan olmazken, alkollü araç sürücüleri tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Alkollü Araç Kullanımıyla İlgili Üç Trafik Kazası: Yaralananlar ve Tutuklamalar

20 Mart 2024 tarihinde Gazimağusa'da, alkollü araç kullanımının yol açtığı üç ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, saat 19:00 sıralarında Antalyalılar Caddesi üzerinde yaşandı. Mustafa GÖNÜLTAŞ (E-43) isimli sürücü, 322 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki HP 478 plakalı salon araçla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti ve yolun solunda park halinde bulunan MY 856 plakalı kamyonete çarptı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmadı, ancak GÖNÜLTAŞ tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Aynı gece, saat 23:00 sıralarında Alsancak'ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde ikinci bir trafik kazası yaşandı. Fatma ALTUNEL (K-33) isimli sürücü, 158 miligram alkollü içki etkisi altında VP 328 plakalı aracıyla seyir halindeyken dönel kavşak önlerine geldi. Ancak dikkatsizliği sonucu, yolun solunda bulunan bordür taşlarına ve kavşağın bordür taşlarına çarptıktan sonra aracı takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan ALTUNEL, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü ve ardından acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Üçüncü kaza ise 21 Mart 2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında Bafra-Pamuklu Anayolu'nun 1-2'inci kilometreleri arasında gerçekleşti. Kyıal MATVIENKO (K-37) isimli sürücü, 113 miligram alkollü içki etkisi altında RK 812 plakalı aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti ve yolun solundan çıkarak köprü başı taşına çarptıktan sonra aracı takla attı. Yaralanan MATVIENKO, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü ve taburcu edildikten sonra tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bu üç olay da alkollü araç kullanımının yol açtığı ve ciddi sonuçlar doğuran trafik kazaları olarak kayıtlara geçti. Trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması ve sürücülerin alkollü araç kullanımından kaçınması gerektiği vurgulanmaktadır.

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