Alkollü Şahıs Kaza Yaptı! 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

03.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde Tayip DOĞAN (E-23), % 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yolun ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra kazada hafifi şekilde yaralanan araç sürücüsü Tayip DOĞAN ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KESKİN (E-21) ve, kazada ağır yaralanan yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Hilmi EKER (E-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.