  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Alkollü Şahıs Kaza Yaptı! 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Şahıs Kaza Yaptı! 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

03.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde Tayip DOĞAN (E-23), % 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yolun ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

          

  Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra kazada hafifi şekilde yaralanan araç sürücüsü Tayip DOĞAN ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KESKİN (E-21) ve, kazada ağır yaralanan yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Hilmi EKER (E-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Başarılı bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz02 Aralık 2022 Cuma 22:01
  • Barçın: Açıklanan enflasyon verileri ışığında asgari ücretlinin kaybı yüzde 44,93’tür02 Aralık 2022 Cuma 21:57
  • Alayköy'de trafik kazası biri çocuk iki yaralı!02 Aralık 2022 Cuma 21:46
  • Kasım ayı hayat pahalılığı açıklandı...02 Aralık 2022 Cuma 21:38
  • Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı02 Aralık 2022 Cuma 17:25
  • Gönyeli’deki hayvan barınağı yenilendi02 Aralık 2022 Cuma 17:13
  • Beklenen Ödeme Yapıldı02 Aralık 2022 Cuma 17:05
  • Ramadan Soylukal hayatını kaybetti02 Aralık 2022 Cuma 16:48
  • Güngördü: Bu Kente Gelen ve Bu Kenti Yaşamak İçin Seçen Tüm İnsanları Hizmetlerimizle Kucaklıyoruz02 Aralık 2022 Cuma 16:35
  • KTÖS'ten çok sert açıklama... "Atatürk Öğretmen Akademisi" kapatılmak mı isteniyor?02 Aralık 2022 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti