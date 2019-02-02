  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

»
Alman gazeteci Paul Schwenn, çöpçatanlık uygulaması Tinder'a Joseph olarak kayıt yaptırdı ve profiline Stalin'in resmini koydu. Daha sonra biseksüel olduğunu yazan adam, erkeklerden çok yoğun teklifler almaya başladığını söyledi.
Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

 

Medialeaks'ın haberine göre, Alman gazeteci Paul Schwenn'in aklına bu deneyi yapma fikri, Stalin'in kibrit kutusunun üstündeki resmini görünce geldi.

 

Gazeteci, profilinde nazilerden ve faşistlerden nefret ettiğini ve sosyal demokrat gazetenin yazı işlerinde çalıştığını belirtti.

Ancak amacı aslında bir kızla tanışmak olan Schwenn'in tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

Gazeteci bunun üzerine profiline biseksüel olduğunu yazdı ve erkeklerden yoğun teklifler gelmeye başladığını gördü. 

 

Gelen tekliflerdin bir tanesinde "Joseph'le GULAG'ı paylaşmayı redetmezdim" diye yazıyordu.

Sonuç olarak Schwenn, profildeki resmin Staline ait olduğunu hemen fark eden bir kızla tanıştı. Onunla tarihsel konular hakkında konuşan kız, adamın gerçekte Stalin'e benzemediğiniyse hiç dert etmedi.

Schwenn deneyini şu cümlelerle değerlendirdi: "Eşleşmelerim üç ana gruba ayrılabilir. İlki, bana iltifat edenler, ikincisi, sohbet ettikçe giderek daha şüpheci hale gelenler, üçüncüsü ise Stalin ve tarih hakkında uzman olanlar"

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya hicap günü: Kadınlar başörtüsü takmalı mı ?01 Şubat 2019 Cuma 17:57
  • Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için bakın ne dedi? (video)01 Şubat 2019 Cuma 17:28
  • Yarı çıplak kadın mastürbasyon yaparken ‘yakalandı’, gözaltındayken bile durmadı01 Şubat 2019 Cuma 16:47
  • Cem Karaca'nın oğlundan sansür tepkisi: Sizler harbiden gerizekalısınız01 Şubat 2019 Cuma 16:37
  • Cep telefonuyla kitap yazan mülteci, Avustralya'nın en prestijli edebiyat ödülünü kazandı01 Şubat 2019 Cuma 15:36
  • Dondurucu soğukların nedeni küresel ısınma mı?01 Şubat 2019 Cuma 15:12
  • Beyonce, bir hayranına 'vegan olması' karşılığında ne sözü verdi?01 Şubat 2019 Cuma 13:32
  • Avustralya kavruluyor01 Şubat 2019 Cuma 13:19
  • İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler01 Şubat 2019 Cuma 10:20
  • Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkelerden çıkıyor?01 Şubat 2019 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti