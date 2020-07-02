Alman Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir Alman faşistlerinin ölüm listesinde

Daha önce Alman Ordusu’nda “Hannibal” takma adını kullanan aşırı sağcı Yarbay Andre S.’nin ve bununla birlikte neo nazi örgütlerle ilişkisi olduğu belirtilen ordu mensuplarının yargılanması sonrası yeni bir skandal daha patlak verdi.

Daha önce Alman Ordusu’nda “Hannibal” takma adını kullanan aşırı sağcı Yarbay Andre S.’nin ve bununla birlikte neo nazi örgütlerle ilişkisi olduğu belirtilen ordu mensuplarının yargılanması sonrası yeni bir skandal daha patlak verdi. Aşırı sağ örgütlerin etki alanını her geçen gün daha da genişlettiği Alman ordusunda ortaya çıkan ölüm listesi büyük tartışma konusu oldu.

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom'dan Egemen Cantürk'ün haberine göre, aşırı sağcı askerler tarafından oluşturulduğu iddia edilen listede 17 üst düzey siyasetçinin ismi geçiyor. Listede siyasetçilerin ev adresleri ve cep telefonların da yer aldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin Almanya Federal Ceza Dairesi’nin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

Öte yandan ölüm listesinin ortaya çıkmasından sonra siyasetçilere yönelik güvenlik tedbirlerinin de arttırıldığı aktarılıyor. Listede Yeşiller partisinden Türk kökenli politikacı Cem Özdemir, Sol Partinin Yahudi kökenli Gregor Gysi ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas`ın isimlerinin yer aldığı iddia ediliyor.

Yetkililer ölüm listesiyle ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınıyor.