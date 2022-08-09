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Almanya Başbakanı Scholz’a “adam kayırma” soruşturması

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Almanya’da Hamburg Başsvcılığı, Başbakan Scholz’un e-postalarını incelemeye aldı. Gerekçe, eyalet başbakanlığı döneminde ve daha sonra Hamburg’daki bir özel bankanın 47 milyon vergiden kaçınmasını sağlamak. Başbakan 19 Ağustos’ta ifadeye çağrılacak.
Almanya Başbakanı Scholz’a “adam kayırma” soruşturması

Almanya’da Hamburg Başsavcılığı, başbakan Olaf Scholz'un, olaf.scholz@sk-hamburg.de adlı E-Mail adresini denetlemeye aldı ve 1 Ocak 2015'ten bu yana tüm mailleri, eklerini, alınan ve gönderilen mailleri incelemeye başladı.

Gerekçe ise, bazı siyasetçilerin kayrılması, vergi affı sağlanması ve Hamburg'un özel bankası Warburg Bank'ın 47 milyon Euro'luk vergiyi vermekten kurtararak bir tür vergi affı sağlaması…

Bu olayın, sadece Hamburg'da yaşanmadığı, Almanya'nın tamamında milyarlarca Euro'luk vergi kaybına neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILACAK

Ülke genelinde Cum-Ex skandalı olarak bilinen olay nedeniyle, Hamburg'da 2011-2018 arası başbakanlık yapmış olan Scholz'un ifadesine de başvurulması gerekebilecek.

Olayı soruşturan Hamburg Soruşturma Komitesi, Scholz'u 19 Ağustos'ta yeniden dinleme kararı aldı. Scholz'un, dönemin banka yöneticisi ile görüşmeler yaptığı ve özellikle SPD milletvekili Johannes Kahrs'ın vergi iadesi ile avantajlarından yararlanması için kişisel etkisini kullanmış olabileceği belirtiliyor.

Ayrıcalıklı muamele ve vergi kaçakçılığına yardım suçlaması uzun süredir inceleniyordu.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI YOK

Scholz'un, Warburg Bank'ın bu vergiyi ödemekten kurtarılmasındaki dahli incelenirken, Almanya'da yargının bu tür olaylarda görevini yapması, “dokunulmazlık zırhı” ile önlenemiyor.

Kürsü dokunulmazlığı dışında bir milletvekili, başbakan ya da cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı bulunmuyor.

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