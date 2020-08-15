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Almanya, İspanya’yı Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti

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Almanya, İspanya’yı Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti
Almanya, İspanya’yı Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti

Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.
 

Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.
Buna göre, Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.
 

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.
Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.
 

- Almanya’da yeni vaka sayıları artmaya devam ediyor
RKI'nin verilerine göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1449 artarak 221 bin 413’e yükseldi.
Yeni vaka sayıları 12 Ağustos'ta 1226, dün de 1445 olarak açıklanmıştı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 9 bin 225, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 200 bin 200 oldu.
Almanya’da günlük vaka sayıları mayıs başından sonra ilk kez geçen hafta 1000’in üzerine çıkmış, bu durum da endişeye yol açmıştı.
Siyasetçiler ve uzmanlar, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının artma sebebi olarak, tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve mesafe kuralına uyulmayan kutlamaları göstermişti.

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