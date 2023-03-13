Almanya müdahale etti AB, benzin ve dizel yasağını erteledi

Avrupa Birliği, benzin ya da dizel yakıt kullanan içten yanmalı motorların kullanımını 2035’e kadar yasaklamak için harekete geçerken, Almanya son dakikada bu kararı durdurdu.

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı ön karara itiraz eden Almanya, 7 Mart Salı günü yapılacak olan oylamayı süresiz olarak erteletti.

Almanya hazırlanan tasarıya, “kamyon, TIR, uçak, gemi” gibi araçlarla, elektriğe dönüşümü zor olan sektörlerde “e- Fuel”e geçilmesi ile yeni tescil edilecek otomobillerde bu sistem varsa, onay görmesinin de kabulünü önerdi.

İçten yanmalı tüm motorların, e-Fuel'le çalışması halinde tescilinin mümkün olmasında ısrar eden Almanya'ya, İtalya da destek verince, 2035'te getirilmesi planlanan “içten yanmalı motorlara tescil yasağı” başka bahara kaldı.

E-FUEL NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

Almanya'nın yaptığı çıkışa konu olan “e-Fuel” bir tür sentetik yakıt. Su (H2O), yeşil enerji (elektrik) kullanılarak hidrojene ayrıştırılıyor.

Daha önce atmosferden toplanan korbondioksit (CO2) ile birlikte kerosen (uçak yakıtı) ya da petrole dönüşen, suni olarak üretilmiş bir ham petrol oluşturuluyor.

Bu yakıtlar, doğaya zararlı karbonmonoksit ya da karbondioksiz salmıyor. Uçak veya gemilerde ne kadar kullanılırsa kullanılsın, doğaya zarar verici maddeler çıkmıyor.

Burada şimdilik en büyük sorun, üretimin çok fazla yeşil enerjiye ihtiyaç duyması ve araçlarda verimliliğin yüzde 30 ile 40 oranında düşmesi. Verimlilik daha çok enerjiye değil, iç ısıya dönüşüyor. Bunu aşmak için daha yoğun araştırmalar gerekiyor.

İKLİM KORUMADA FREN OLDU

Almanya, bu öneriyle onaylanma aşamasındaki bir tasarıyı engellerken, buna içten yanmalı motorların tamamen yasaklanmasına karşı olan İtalya, Polonya ve Bulgaristan'tan da memnun oldu.

Almanya'nın bu şekilde bir ek madde önerisiyle gelip “onaylama”yı erteletmesi, Yeşiller Partisi ile muhalefetteki CDU'nun tepkisini çekti. Yeşiller, “Almanya'nın iklim korumada fren olduğunu” öne sürdü.