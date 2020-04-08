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Almanya'da 5 Türk daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Almanya'da 5 Türk daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı’nın Alman yerel makamlarından edindiği bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERİN SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede Koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

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