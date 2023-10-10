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Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik baskınlar yapıldı

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Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları"na (Reichsbürger) yönelik baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik baskınlar yapıldı

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Münih Başsavcılığı, Wolfratshausen'de tutuklanan bir şüphelinin, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılması amacıyla Hırvatistan'dan ateşli silah almayı planladığını itiraf ettiğini duyurdu.

Çok sayıda eyaletteki baskınlarda, şüphelilerin kaldıkları ev ve dairelerde aramalar yapıldığı, zanlıların gözaltına alındığı ifade edildi.

​​​​​​​Aralık 2022'de operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan "İmparatorluk Vatandaşları" üyelerinin, terör örgütü mensubu olmak suçlamasıyla yargılanacakları açıklanmıştı.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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