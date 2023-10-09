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Almanya'da eyalet seçimlerinde iktidar ortakları kan kaybetti, aşırı sağ patlama yaptı

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Der Spiegel dergisi, iktidara gelmesinden iki yıl sonra sonuçların, Scholz'un koalisyon hükümeti için bir anlamda "ilk yarı karnesi" gibi değerlendirildiğini yazdı.
Almanya'da eyalet seçimlerinde iktidar ortakları kan kaybetti, aşırı sağ patlama yaptı

Almanya'da Eyalet Meclisi seçimlerini Bavyera'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Hessen'de ise Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ilk sırada tamamlarken, iktidardaki Sosyal Demokrat, Yeşil ve Liberaller büyük ölçüde kan kaybetti.

Aşırı sağ, göç ve ekonomik konuların öncelikle ön plana çıktığı seçimlerde en fazla oyunu artıran parti oldu. İki eyalette 14 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Almanya’daki toplam seçmenin beşte birinin bu iki eyalette yaşadığı göz önüne alınırsa, bu seçim sonuçları Başbakanı Olaf Scholz'un iki yıldır iktidarda bulunan koalisyon hükümeti için bir anlamda güven oylamasına dönüştü.

Bavyera, ülkenin en büyük eyaleti olarak biliniyor. Bu eyalette iktidar ortağı üç partinin de oylarının düştüğü görüldü.

Ülkenin en çok satan haftalık Der Spiegel dergisi, iktidara gelmesinden iki yıl sonra sonuçların, Scholz'un koalisyon hükümeti için bir anlamda "ilk yarı karnesi" gibi değerlendirildiğini yazdı.

Sonuçları iktidar için "felaket" olarak yorumlayan Alman dergisi, "İki yıl içinde yeniden seçilmek istiyorsa koalisyon hükümetinin baştan aşağı  toparlanması gerektiği" yorumunu yaptı.

Merkez sağ partiler yarışı önde tamamladı

Sandık çıkış anketine göre, CDU, Hessen'de 2018'deki seçimlere göre oyunu 8,5 puan artırarak yüzde 35,5 ile birinci sırada çıktı.

İki eyalet ülkedeki muhafazakar partilerin “kalesi” olarak biliniyor.

Hessen eyaletinde son 24 yıldır yerel seçimleri ana muhalefetteki CDU, Bavyera’da ise 1957 yılından bu yana CSU kazanıyor.

Bu seçimde Bavyera eyaletinde ise, CSU oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu. CSU'nun oyları bir önceki seçime göre 0,2 puan azaldı.

CSU böylece son 70 yılın en kötü sonucunu almış oldu. CSU daha önce eyalette tek başına iktidar olarak birçok kez hükümet olmuştu.

Aşırı sağ Bavyera’da sıçrama yaptı

Bavyera'da da en büyük sıçramayı ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yaptı. Bir önceki seçime göre oyunu 4,8 puan artıran AfD yüzde 15 ile üçüncü en çok oy alan parti oldu.

SPD Hessen'de 3,8, Bavyera'da ise 1,2 puan kaybederek hezimet yaşadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu SPD ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre Hessen'de 3,8, Bavyera'da ise 1,2 puan kaybederek hezimet yaşadı.

Hessen eyaletinde SPD'nin Başbakan adayı Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'di. SPD, bu eyalette yüzde 15 oranında oy alabildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Faeser'in bu sonuçlardan sonra İçişleri Bakanlığı görevini bırakıp bırakmayacağının merak edildiği yorumlarında bulunuldu.

Yeşiller Partisi'nin, bir önceki seçimlere göre oyları Bavyera'da 4,3, Hessen'de ise 1,6 puan azaldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise Bavyera'da yüzde 3 oy ile meclis dışında kalırken, Hessen'de yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği oyların tamamının sayılmasının ardından belli olacak.

Seçimlere katılım nasıldı?

Seçimlere katılım oranı Bavyera'da yüzde 72,5, Hessen'de ise yüzde 64,5 olarak kaydedildi.

CSU ve Özgür Seçmenler Partisi'nin (FW) göreve devam etmesi bekleniyor

Bu sonuçların ardından Bavyera'da halihazırdaki hükümet olan CSU ve Özgür Seçmenler Partisi'nin (FW) görevine devam etmesi bekleniyor.

Hessen eyaletinde ise CDU'nun yine Yeşiller ile olan hükümet ortaklığını devam ettireceği öngörülüyor.Bavyera eyaletindeki seçimlerde CSU yüzde 37, SPD yüzde 8,5, Yeşiller yüzde 16, AfD yüzde 15, FW ise yüzde 14, Hessen eyaletinde ise CDU yüzde 35,5, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15,5, AfD yüzde 16 oy aldı. Sol parti ise iki eyalette de Meclise girmeyi başaramadı.

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