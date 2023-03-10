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Almanya’dan kilise saldırısı açıklaması: ‘Terör şüphesi yok’

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Almanya'da 7 kişinin öldüğü Yehova Şahitleri kilisesindeki saldırıda terör şüphesinin bulunmadığı açıklandı.
Almanya’dan kilise saldırısı açıklaması: ‘Terör şüphesi yok’

Almanya’nın Hamburg kentindeki kilisede 7 kişiyi öldüren silahlı saldırganın intihar ettiği ve olayın terör saldırısı olduğuna dair delil bulunamadığı bildirildi.

Hamburg’un Grossborstel semtinde bulunan Yehova Şahitleri’ne ait kilisedeki saldırıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında savcılık, polis ve Eyalet İçişleri Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirdi. Dün akşam saatlerinde aralarında anne karnındaki 7 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı kilisenin eski üyesi 35 yaşındaki Philipp F’nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Karnındaki bebeği ölen kadının saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirildi.

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, silahlı saldırıyı cinayet serisi olarak nitelendirdi. Grote, “Bu büyüklükte bir saldırıyı, böyle bir olayı daha önce hiç yaşamamıştık. Bu, şehrimizin yakın tarihinin en kötü suçudur” dedi.

Saldırıyı yarı otomatik silahla gerçekleştirdikten sonra yaşamına son veren Philipp F’nin, Yehova Şahitleri Hamburg Cemaati’nin eski bir üyesi olduğu ve 1,5 yıl önce kendi isteğiyle cemaatten ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. İncelemenin sürdüğü ancak şu ana kadar elde edilen delillerin arasında olayın terör saldırısı olduğunu gösteren bir bulgunun yer almadığı kaydedildi.

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