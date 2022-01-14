  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten

» »
Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten
Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten

Kovid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinin yaklaşık 5'te 1'ini sağladı.

Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.

BioNTech firması, 2021'de yüzde 2.7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0.5 oranında katkı verdi.

Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.

Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar avro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thalassaemia Derneği'nin 44’üncü Kuruluş Yıl Dönümü14 Ocak 2022 Cuma 16:36
  • Prof. Dr. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var14 Ocak 2022 Cuma 14:01
  • Corona virüsü ağır geçirmeye neden olan gen bulundu14 Ocak 2022 Cuma 11:14
  • ‘Hamileyken aşı olmayanın düşük yapma riski daha yüksek’14 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • 30 Dakikada Kataraktan Kurtulmak Mümkün14 Ocak 2022 Cuma 00:09
  • Corona Virüsü Ağır Geçirmeye Neden Olan Gen Bulundu13 Ocak 2022 Perşembe 23:59
  • Omicron’un Kökeni İle İlgili Endişe Veren İddialar13 Ocak 2022 Perşembe 22:38
  • Mahkeme kararı: Aşı yaptırmayan adam bu nedenle oğlunu göremiyor13 Ocak 2022 Perşembe 21:22
  • Omicron Varyantını Hafife Almayın13 Ocak 2022 Perşembe 21:13
  • Sağlık Bakanlığı: PCR Kitlerinin Yanlış Pozitif Sonuç Verme İhtimali Yok13 Ocak 2022 Perşembe 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti