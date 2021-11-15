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Altın güne nasıl başladı?

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Altın fiyatları yükselişte...
Altın güne nasıl başladı?

15 Kasım Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 600,39 liradan, çeyrek altın ise 980,28 liradan işlem görüyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Kasım güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI 596,29 600,39

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 599,88 599,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.856,58 1.856,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI 959,12 980,28

YARIM ALTIN FİYATI 1.913,60 1.961,92

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.839,20 3.911,84

ATA ALTIN FİYATI 3.942,68 4.041,64 

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