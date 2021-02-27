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'Altın Pasaport' skandalında Anastasiadis bağlantısı iddiası!

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Güney Kıbrıs'ta kanunsuz kişilerin para karşılığında "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" skandalında oklar artık tamamen Nikos Anastasiadis'e çevrildi.
'Altın Pasaport' skandalında Anastasiadis bağlantısı iddiası!

Güney Kıbrıs'ta  kanunsuz kişilerin para karşılığında "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" skandalında oklar artık tamamen Nikos Anastasiadis'e çevrildi.

Nikos Anastasiadis'in ülkede kanunsuz kişilerin para karşılığında Kıbrıs Cumhuriyeti  pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında Rum liderin 8 kişi üzerinde bağlantısı tespit edildi.

Altın Pasaport” olayına ilişkin kurulan komitenin yürüttüğü soruşturmada  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadisin bağlantılı olduğu 8 vatandaşlık tespit edildi. Rum Sayıştay Başkanlığı, altın pasaportlar ve Ay.Napa Marinasına ilişkin tespitlerinin,  Nikos Anastasiadisin konuya müdahil olduğunu ortaya koyduğunu tespit etti.

VATANDAŞLIK VERİLEN KİŞİLER KRİTERE UYMADI

Sayıştaylığın raporunda, turizm kenti Ay.Napa marinasının yatırımıyla bağlantılı olan şirket yetkililerine verilen 8 altın pasaportun arkasında Nikos Anastasiadis avukatlık bürosunun bulunduğunu belirtildi. Sayıştaylık raporunda pasaport alan kişilerin gerekli kriterlere uymadığı da ifade edildi.

RUM LİDER İFADE VERMİŞTİ

Nikos Anastasiadis, Şubat ayının başında “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermişti. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevap vermişti.

ALKOL MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Rum lideri Anastasiadisin Altın yumurtlayan tavuk diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesiminde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çiprasla Atinada bir eğlence masasında, Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim dediğini yazmıştı. Anastasiadisin kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadisin viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

RUM GAZETECİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan, genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis’in “iki devletli çözüm için nabız yokladığını” ve “yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini” yazmasının ardından 15 Ocak 2021’de istifa ettiğini duyurmuştu. Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis’in, “para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon euro gelir getirdiğini” ve “bu paraları Seyşeller’e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü” söylediğini kaydetmişti.

ALTIN PASAPORT SKANDALI

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014'te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzak Doğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor. (DHA)

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