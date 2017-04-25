Altıok: "Siyaset sözleşme bitse de AKSA'dan vageçemez"

2024 yılına kadar alım garantili sözleşmesi olduğu için AKSA’nın devreden çıkarılamayacağını belitren Altıok, İsmet Akim’in bu konuda söylediklerine katıldığını ifade etti.

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Merhaba Yeni Gün” programına konuk olan Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, Enerji Bakanı Sunat Atun’a çağrıda bulunarak, “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü geçti, fiyatlar ucuzlayacak demiştiniz, o halde fiyatları indirmek için daha neyi bekliyorsunuz” diye sordu.

Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtlayan Altıok, “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nün ucuzluk sağlayacağı söylemi yalandır. Daha önceden tüzüğü hazırlayıp – savunan kişilerin ekonomik bir ilişkisi olup olmadığının araştırılması gerektiğini paylaşmıştım. Bugün İsmet Akim’in açıklamalarını okuyunca hislerimin haklı olabileceğini gördüm. Ben İsmet Akim’e güvenen bir insanım. O nedenle söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum” dedi.

“TÜZÜK BİREBİR MAHSUPLAŞMAYI GÖSTERİYOR”

Altıok, Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nün birebir mahsuplaşmayı gösterdiğini söylerken, kişinin isterse kurum ile mahsuplaşabileceğini, isterse de parasını alabileceğini ifade etti. “Kişi kurumdan elektriği 58 kuruşa alıyor, dolayısıyla mahsuplaşmada kurum da kişiden elektriği 58 kuruşa alacak. Oysa Sunat Bey, AKSA’dan 37 kuruşa enerji aldığımızı ve bunun pahalı olduğunu belirtiyor. Peki, şimdi neden kurum çok daha pahalıya elektrik satın alacak?” sorusunu yönelten Altıok, kurulmak istenen bu sistemden sadece güneş enerji sistemi kurabilen insanlar ve güneş enerjisini üretip satan kişilerin kazanacağını, aradaki farkı ise bu sistemi kurabilecek maddi gücü olmayan vatandaş ile kurumun ödeyeceğini iddia etti.

“HADE FİYATLARI İNDRİNİZ”

Yenilenebilir Enerji Tüzüğü sayesinde elektrik fiyatlarında indrime gidileceğini ifade eden yetkililere seslenen Altıok, “Tüzük geçince fiyatların ucuzlayacağını söylemiştiniz. Tüzük geçti, hade fiyatları indiriniz” dedi. Bu tüzük ve kurulmak istenen sistem ile elektrik fiyatlarının düşmeyeceğini, aksine artacağını iddia eden Altıok, yetkililerin yalan söylediklerini ve toplumu kandırmaya çalıştıklarını söyledi.

“AKSA’YI DEVREDEN ÇIKARAMAZSINIZ”

2024 yılına kadar alım garantili sözleşmesi olduğu için AKSA’nın devreden çıkarılamayacağını belitren Altıok, İsmet Akim’in bu konuda söylediklerine katıldığını ifade etti. “Sanırım bu konuda İsmet Akim ile ikimiz birbirimizi en iyi anlayan kişileriz” diyen Altıok, Türkiye’nin AKSA ile olan sözleşmenin iptal edilmesine izin vermediğini, o nedenle de siyasetin sözleşmesi bitse de AKSA’dan vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.