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Altuğra: Her eser devletimizin temellerine konmuş bir tuğladır

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra açıklamalarda bulunarak desteklerini esirgemeyen Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binalarının yapımına da destek vermesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Altuğra: Her eser devletimizin temellerine konmuş bir tuğladır

Bakan Altuğra'nın açıklaması şu şekilde;

" Kıbrıs Türklerinin her alanda gelişip kendi kendine yetmesi, kurduğumuz devletin daha da güçlenmesi için her alanda karşılıksız desteklerini esirgemeyen Anavatanımız Türkiye, devletimizin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binalarımızın yapımına da destek vermesi bizler için memnuniyet vericidir.

Yapımına başlanan bu iki proje bahane edilerek düzenlenen ve Anavatanızının da hedef alındığı kışkırtıcı eylemleri doğru bulmuyorum.

Herkes de çok iyi biliyor ki söz konusu her iki binamız da artık ihtiyaçlara sağlıklı cevap verebilecek durumda değildir. Üç dönemdir milletvekili seçilen birisi olarak bu durumu yaşayarak görenlerdenim.

Aslında sadece bu iki binamız değil, devletimizin bir çok binası günün gelişen koşulları ve artan ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalıyor. Örneğin, 1970’lerin başında yapıldığında Ortadoğu’nun en modern hastaneleri arasında yeralan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanemiz de günümüzde artık yeterli değil. O nedenle, tek destekçimiz Türkiye’mizin yardımları ile yeni hastaneler yapıyoruz.

Şunu herkes iyi bilsin ki, yapılan her bir eser, halkımız için yapılıyor. Yapılan her eser, devletimizin temellerine, kalıcılığına konmuş bir tuğladır.

Hükümetimiz, Başbakanımız Ünal Üstel’in başkanlığında, Anavatanımız ile güç ve iş birliği içinde, devletimizi her alanda geliştirerek güçlendirmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artıracak projelere hayat vermek için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı Anavatanımız Türkiye’ye destekleri için şükranlarımızı sunuyorum."

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