Amazon'a dava: Milyonlarca kullanıcı kandırılarak kaydedildi

ABD Federal Ticaret Komisyonu, tüketicileri izinsiz olarak ücretli abonelik programı Amazon Prime'a kaydettirmek ve iptal etmelerini zorlaştırmak için yıllardır çaba sarf ettiğini iddia ederek, Amazon'a dava açtı.

ABD kurumu FTC, Amazon'un merkezinin bulunduğu Seattle'da şirkete federal bir dava açtı.,

FTC, teknoloji devinin "Iliad" adlı gizli bir proje aracılığıyla "milyonlarca tüketiciyi bilmeden Amazon Prime'a kaydolmaya kandırdığını" iddia etti.

FTC, şikayetinde Amazon'un tüketicileri kandırarak otomatik olarak yenilenen Prime aboneliklerine kaydolmalarını sağlamak için "karanlık desenler" olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımları kullandığını" söyledi.

Prime'a abone olmadan Amazon'da ürün satın alma seçeneğinin çoğu durumda daha zor olduğunu söyledi.

Ayrıca, tüketicilere bazen işlemlerini tamamlamaları için bir bağlantı sunulduğunu söyledi. Şirket, bu bağlantının onları Prime'a da kaydettireceğini açıkça belirtmedi.

Şikayette, şirket liderlerinin aboneliği iptal etmeyi kolaylaştıran değişiklikleri yavaşlattığı veya reddettiği belirtildi.

Bu kalıpların FTC Yasasını ve Çevrimiçi Alışveriş Yapanların Güvenini Geri Kazanma Yasası adlı başka bir yasayı ihlal ettiğini savunuldu.

Dava, Lina Khan'ın 2021'de FTC'nin başına geçmesinden bu yana, Amazon'u ilk kez mahkemeye vermesine işaret ediyor.

Eski bir antitröst (rekabet) uzmanı olan Khan'ın, yıllardır hız kesmeden büyüyen ve çok az düzenlemeye sahip olan teknoloji şirketine karşı daha sert bir tavır alması bekleniyor.