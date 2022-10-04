Amcaoğlu: “Birilerini suçlayarak bir yerlere gelemeyiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde enerjiyi gerçek anlamda planlamamız gerektiğini, enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmemizin şart olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, “Yapamazsak, enerji fiyatları artacak” uyarısında bulundu.

Bakan Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınmazsa, enerji girdi maliyetlerinin artacağını, iş dünyası ve hane halkının sırtına yüklenen elektrik fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.

“Birilerini suçlayarak bir yerlere gelemeyiz”

Bakan Amcaoğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Amcaoğlu, “ülke yönetilirken eksik ve yanlış yapıldığı zaman birilerini suçluyoruz ve birilerini suçlayarak bir yerlere geleceğimizi sanıyoruz. Artık siyasetin iki dudağın arasından özellikle enerji arzını çıkarıp sürdürülebilir enerji sağlamak zorundayız” dedi.

“Enerji Dairesi kurmak zorundayız”

Türkiye ile yapılan protokollerden de söz eden Bakan Amcaoğlu, 2016’da Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yaparken, “enerji dairesini kurmak zorundasınız” dendiğini, ancak bu dairenin hala kurulmadığını kaydetti.

“Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu çalışmalarında sona geldik”

Amcaoğlu, “Enerjiyi yöneteceğinizi söylersiniz ama bunu hala 1974’teki Fasıl 170 ve Fasıl 171’in içindeki mevzuatlarla idare etmeye çalışırsınız” dedi ve şunları ifade etti:

“Eski bir bürokrat olarak, yeni yasaları hayata geçirmemiz gerektiğine inancım tamdır. Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu çalışmalarında sona geldik. Çağın koşullarına uygun enerji strateji eylem planını hayata geçirmek için, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu bakanlar kurulundan geçti. Bu kurulda dokuz kişilik uzman kişi olacak. KTMMO, KTTO, KTEZO, KTSO, Kıb – Tek bu kişileri önerecek. Enerji Üst Kurulu’nun ortaya çıkaracağı enerji strateji planından sonra, 6 ay, 6 yıl, 16 yıl sonrasında nelere ihityaç olacağı belirlenecek…

Yenilenebilir enerjinin koşulları ortaya çıkarılacak. Planlar yapılacak. Enerji Dairesi içerisinde en az 15 mühendisle birlikte bunların hayata geçmesine katkıda bulunulacak.”

“Enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz”

Bu ükede enerjiyi gerçek anlamda planlamalıyız. Enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Yapamazsak, enerji fiyatları artacak” uyarısını yapan Bakan Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınmazsa, enerji girdi maliyetlerinin artacağını, hane halkının, iş hayatının ve üretimin sırtına yüklenen elektrik fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, halkın kendilerine verdiği vekaleti doğru değerlendirmek adına bunu başarmak zorunda olduklarını da söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Enerji strateji eylem planına göre hangi tarihte neler yapacağımız netleşecek. Çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve düşük maliyetli, kailteli enerji politikası üretmek kaçınılmazdır” diye konuştu.

“333 gün güneş gören şanslı bir ülkeyiz”

Bakan Amcaoğlu, “333 gün güneş enerjisi gören bir ülkede yaşıyoruz. Bu şanstır, bu şansı kullanmalıyız. Maalesef bugüne kadar eksik adımlar atılmıştır. Güney’de bu başarıldı. Biz hala kendi kendimizle boğuşup 100 megavatlık enerjiyi Güney’den 45 Dolar Cent’e karşılıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, bu konuda özetle şunları söyledi:

“Bugün yeni yasama yılının açılışıydı. Sayıştay Başkanımız Osman Korahan’la ayak üstü sohbet ettik. Kıb – Tek ile ilgili rapor tamamlanma aşamasındadır…. Eski bir maliyeci olarak tesptilerimiz var… Ocak 2021 – Mart 2022 tarihleri arasında bütün akaryakıt bedellerini, maaş ve özlük haklarını ödedikten sonra ortada olmayan rakam yaklaşık 600 milyon TL’dir… Kıb – Tek’e çok ihtiyacımız var… Kıb – Tek’in sadece akaryakıtla ilgili çıktığı ihale, KKTC’nin bütün yıllık alt yapı ve yatırım ihalelerinin kat kat üstündedir… Bundan sonra aynı şeyleri yaşamamak adına hem mevzuatın ayakları yere basacak şekilde düzenleyereceğiz, hem de takibini yapabilecek teknolojiyi kuracağız. Başka şansımız yoktur…”

“Arife gününden önce 48 saatlik kesinti yaşadık. O zaman bir kez daha gördük ki elektriksiz yaşanmaz… 1974 sonrasında geçen 48 yıllık sürede neden yarı yolda kaldığımızın özeleştirisini yapmak zorundayız… Ve yapıyoruz… Bu sürecin muhatabı o kararları alan siyasilerdir, o kararları yönetim kurullarında alanlardır…”

“Keşke Pamuklu’da Güzelyurt’ta da hastane olsa”

İnşaatı tamamlanamayan yeni Girne Hastanesi ihalesi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Amcaoğlu, “Zararın neresinden dönersek kardır… O hastane hizmete girecek” dedi.

2020 yılında daha düşük bir fiyattan söz edildiğini ancak hastane ihalesinin bugün 200 milyonu aşan bir proje olduğunu dile getiren Bakan Amcaoğlu, “keşke Pamuklu’ya da Güzelyurt’a da hastane yapılsa, tamamlansa. Keşke, insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürebilsek” dedi.

“Kimse kendini dev aynasında görmemeli”

Bakan Amcaoğlu, “Herkes kendi karnesini doğru yazmalı, yazdırmalı ve kendini dev aynasında görmemeli. Eğer herkes kendini dev aynasında görüp konuşursa, enerji, sağlık ve eğitimde kendi kendimizle boğuşmaktan başka bir şey yapamayız” diye konuştu.

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, karayolları için ayrılan bütçenin 5 milyon TL olduğunu hatırlatan Amcaoğlu, o dönemdeki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’la birlikte, bu bütçeyi artırmayı başardıklarını; sadece iki yıllık 137 milyonluk bir rakama ulaştıklarını belirtti. 333 gün güneş gören ülkede yolların her gün karanlık olmasından şikayet edilmesinin de doğru olmadığını vurguladı.

Yolların güneş enerjisi ile aydınlatılması, elektirk santraline filtre takılması gibi konuların aşılabileceğine de vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu aracılığı ile bundan sonra bu gibi sıkıntıların nasıl çözüleceğine karar verilecek. Evet, bugüne kadar söyleyemedik” dedi.

107 bin olan öğrenci sayısının, nitelikli öğrenci olarak 150 bine çıkarılmasının; kara sınır kapılarında 4.1 milyon geçişe ulaşılmasının, TL kullanılan ülkemizin yabancılar için cazip olmasının küçümsenemez getirisinden söz eden Bakan Amcaoğlu, ülkemizde sadece akaryakıt satışındaki aylık bütçenin 900 milyon TL olduğunu hatırlattı.

“Yaş sebze ve meyvenin fiyatı belirlenecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın klasik bakış açısıyla değil, daha çok atılımlarla geleceği planlamak için çaba harcadığını anlatan Bakan Amcaoğlu, piyasa denetimi konusunda denetleme kurulu oluşturduklarını, yaş sebze ve meyvenin marketlerdeki satış fiyatlarının ilgili denetleme kurullarınca belirlenip kontrol edileceğini söyledi. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın ete kemiğe bürüneceğini kaydetti.

“Denetleme kurulu oluşturulacak. Yaş sebze ve meyvenin fiyatları belirlenecek. Üretici, toptancı temsilcileri de bu kurulda olacak. Kimlerin kar marjının ne kadar olduğu daha net belirlenecek. Devlet Tarım Bakanlığı ve bizim bakanlığımızın temsilcisi ile bu kurulda yer alacak. Domatesin, elmanın, salatalığın fiyatı budur denecek ve uymayanlara gerekli müeyyideler uygulanacak” diye konuşan Bakan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Tarım ve hayvancılığa katkının devam etmesi kaçınılmazdır”

“Ülkemizde de pahalılık vardır. Tüm dünyada Kasım ayında ortaya çıkabilecek fiyat artışları söz konusudur. Bizdeki esas sıkıntı hem emtia fiyatlarının dünyadaki örneklerine göre yükseliyor olması, hem de kur farklılıkları sıkıntısıdır. Gelinen noktada talebin ayakta tutulması ve alım gücünn korunması lazım. Sütte zam yaşandı… Dünyadaki özellikle yem ve yem ham maddesinde yaşanan artış, doğrudan girdi maliyeti sıkıntısını aşmanızı engeliyor. Bu noktada teşvik ve sübvansiyeler devam edecektir. Özellikle küçük başı ayakta tutmak için destekler devam etmek zorundadır… Tarım ve hayvancılığı sübvansiye etmezseniz dünyanın altıda birini aç bırakırsınız. Tarım ve hayvancılığa katkının devam etmesi kaçınılmazdır.”

“İlk evini alacak gençlere faiz destekli kredi”

“Sadece günlük sıkıtıları aşmak için hareket etmek gaflet ve dalalettir” diyen Bakan Amcaoğlu, “Başbakanımızla, örneğin ilk evini alacak gençlere faiz destekli kredi sağlanması gerektiğini daha bugün konuştuk” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin elektrikte Dünya ile enterkonnekte olacağından da söz eden Bakan Amcaoğlu, siyasi engeller de aşılarak, 80 kilometrelik bir yatırımla, Türkiye ile kablo balantısı sağladığı gün ucuz ve kaliteli elektirik enerjisine ulaşabileceğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu konuda her zamanki gibi gerkeli temasları kurduklarını aktardı. Bundan ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.