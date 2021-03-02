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Amcaoğlu:“Boş yere panik yaratmayın, insanları sıkıntıya sokmayın”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mart 2021 pazartesi günü paylaştığı, Covid-19 testi pozitif çıkan 27 öğrenciyle ilgili açıklama yaptı.
Amcaoğlu:“Boş yere panik yaratmayın, insanları sıkıntıya sokmayın”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mart 2021 pazartesi günü paylaştığı, Covid-19 testi pozitif çıkan 27 öğrenciyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Olgun Amcaoğlu, yalan söylem ve haberlerle boş yere panik yaratıldığına, insanların daha fazla sıkıntıya sokulduğuna işaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Haspolat Bölgesi’ndeki bir öğrenci yurdunda çıkan 27 vakanın tamamının son 3 aydır adada ikamet ettiğini ve hiçbirinin adaya yeni gelmediğini söyledi. Amcaoğlu, test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını ve temaslılarının da izole edildiğini belirtti.

Amcaoğlu şunları söyledi;

“Covid-19 testi pozitif çıkan 27 öğrencinin, tamamı son 3 aydır adamızda ikamet etmektedir. Bu öğrencilerin hiçbiri adaya yeni gelmemiştir. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapıldı ve temaslıları da izole edildi. Belli başlı çevreler tarafından test sonuçları pozitif çıkan 27 öğrencinin adaya yeni geldiği söylenmektedir. Bu tamamen yalandır. Kaldı ki adaya gelecek olan öğrenciler karantinaya tabi tutulacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından karantina süreleri zarfında yine teste tabi tutulacaklardır. Karantina süresini tamamlayan ve son testi de negatif çıkan öğrenciler serbest bırakılacaktır. Dolayısıyla dışarıdaki insanımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her hangi bir risk ortamı yaratılmayacaktır. Böyle sıkıntılı ve hassas olduğumuz bir dönemde yalan yanlış söylemde bulunmak veya haber yapmak ne yazık ki boş yere panik yaratmaktan ve insanlarımızı daha fazla sıkıntıya sokmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Lütfen bu kadar düşüncesiz ve acımasız davranmayalım.”

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