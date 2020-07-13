Anadolujet, 14 Temmuz'da KKTC uçuşlarına başlıyor

Anadolujet, 14 Temmuz’dan itibaren Kuzey Kıbrıs’a yönelik seferleri başlatmaya hazırlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolujet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC seferlerinin haftanın her günü yapılacağı belirtildi.
Konuya ilişkin olarak Anadolujet’in internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Sizleri sevdiklerinize ve kaldığı yerden seyahat planlarınıza kavuşturmak için her geçen gün uçuş noktalarımızı artırıyoruz.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftanın her günü 14 Temmuz itibarıyla başlıyor.
Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek yolcularımız buraya tıklayarak seyahat kısıtlamaları hakkında bilgi alabilir.
Sağlıklı uçuşlar dileriz.”
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