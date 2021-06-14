Anastasiades siyasi partilerin liderleriyle ayrı ayrı görüşecek

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, pazartesi ve salı günü siyasi partilerin liderleri ile ayrı ayrı görüşecek.



Anastasiades, cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetinin yasama yetkisi ile yakın bir işbirliğinde bulunmasını arzu ettiğini söyledi ve “ele alınması gereken zorluklarla karşı karşıya bulunuyoruz; bundan dolayı karşılıklı rıza içerisinde tüm toplumun yararına çalışmalıyız” dedi.



Kıbrıslı Rum Lider, “Pazartesi ve salı günü daha iyi sonuçlar için siyasi partilerin liderleri ile ayrı ayrı görüşeceğim” diye sözlerine ekledi.



Programa göre, Anastasiades pazartesi günü DİSİ Başkanı Averof Neofitou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, EDEK Başkanı Marinos Sizopoulos ve ELAM lideri Christos Christou; salı günü ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Ekologlar Başkanı Charalambos Theopemptou ile ayrı ayrı görüşecek.