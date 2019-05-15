Anastasiadis, Rum “MEB”İ için şaibeli bölge diyen Duncan’a ateş püskürdü

Rum Lider Nikos Anastasidis, İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan’ın Rum yönetimini tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği bölgeyi “egemenliği şaibeli bölge” olarak niteleyip, bu tür yerlerde sondaj yapılmaması gerektiğini söylemesine tepki gösterdi.

Sir Alan’ın Rum “MEB”ini egemenliği şaibeli diye nitelemesinden büyük rahatsızlık duyan Anastasiadis, tepkisini “Sir Duncan eskiden de kabul edilemezdi, şimdi de öyle” sözüyle dile getirdi ve bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May nezdinde girişimde bulunacağını açıkladı.

Fileleftheros, “Duncan, Kıbrıs MEB’ini Grileştirdi… Pambos Haralambus Kınama İstedi Tartışma Ciro Etti” başlıklı haberinde, Avam Kamarası toplantısının sorular bölümünde Rum kökenli İngiliz İşçi Partili Milletvekili Pambos Haralambus İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz sondajına başlama kararını “kınamasını” ve gemilerini, sözde Rum “MEB’i ve kıta sahanlığı içerisinden derhal çekmeye” çağırmasını istedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaja başlama kararının Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama ihtimalini riske soktuğu ve açık çatışma tehlikesi yarattığı iddiasını da ortaya atan Haralambus’a, İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan cevap verdi.

Sir Duncan, “Dün Türk Büyükelçi ile bir araya gelerek, çok yapıcı bir görüşme yaptım. Birleşik Krallığın tutumu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, egemenliği şaibeli olan herhangi bir yerde sondaj yapılmaması gerektiği şeklindedir” dedi.

“DUNCAN’IN AÇIKLAMASI DOĞRUDAN KIBRIS CUMHURİYETİ’NE YÖNELİKTİR”

Gazete, Rum Yönetimi’nin AB içinde ve dışında destek aradığı bir zamanda İngiltere’nin, sözde “egemenlik haklarını şaibe altına sokarak”, Rum Yönetimi’nin “mevcut sorunlarına bir yenisini daha eklediğine” işaret etti.

Haberde, Sir Alan Duncan’ın sözleri için “Açıklama Türkiye’yle ilgili değil, Ankara’nın itirazları da dikkate alındığında, doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yöneliktir” vurgusu yapıldı.

ANASTASİADİS ÖFKELİ…

Alithia “Başkan’dan Sir Duncan’a Öfkeli Tepki.. MEB’imizi Şaibeli Buluyor” başlıklı haberinde, Rum Lider Anastaiadis’in, yoğun rahatsızlık ve tepkiyle karşıladığı dünkü açıklaması nedeniyle Sir Alain Ducan için “eskiden de kabul edilmezdi, şimdi de öyle” diyerek, İngiltere Başbakanı May nezdinde gerekli girişimde bulunacağını yazdı.

Habere göre, Anastaiadis, Sir Duncan için “Tavrı, Kıbrıs’ta bunca çıkarı bulunan ve İngiltere’nin geçirmekte olduğu bu kritik zamanlarda küçük ama diğerleriyle aynı oya sahip ülkemizden benzeri görülmemiş destek bulan Büyük Britanya’nın, izlemesi gereken doğru politikayı yansıtmıyor. Bu, söz konusu beyefendinin tavrı ilk kez not edilmiyor” ifadesini kullandı.

ABD VE ALMANYA’DAN SONRA İNGİLTERE…

Haravgi “Kıbrıs MEB’ine Bir Şaibe Daha… İngiliz Avrupa Bakanı MEB’i Tartışmalı Bölge Diye Adlandırdı” başlıklı haberinde Sir Alan Duncan’ın dünkü açıklamasının, ABD Dışişleri Bakanı’nın “Kıbrıs’ın ‘talep ettiği’ bölge” açıklaması ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin faaliyetlerini “yasadışı” bulup bulmadığını netleştirmemesinin ardından geldiğine dikkat çekti.

ÇİPRAS AB’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI EKONOMİK YAPTIRIM UYGULAYACAĞINDAN EMİN

Alihtia “A. Çipras’tan, Ankara’ya Meydan Okumalarını Durdurmaya Çağrısı… Türkiye’ye Karşı Yaptırım İlan Etti” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Akelsis Çipras’ın, Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetine devam etmesi halinde Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırım uygulayacağından emin olduğunu yazdı.

Habere göre, Çipras pazartesi gecesi Yunan-Alpha TV’ye verdiği mülakatta, Yunanistan ve güney Kıbrıs’a karşı “kışkırtıcı taktik uygulamakla” suçladığı Türkiye’den “buna son vermesini ve diyalog masasına oturmasını” istedi.

Çipras “Türkiye’nin kışkırtıcılığı malum ama yeni unsur, Yunanistan’ın artık güçlü desteği ve müttefikleri olduğudur” ifadelerini kullanarak, AB’nin son gayrı resmi konsey toplantısında Güney Kıbrıs’a verdiği destekle İsrail ve Mısır’ın açıklamalarını hatırlattı. Yunan Başbakan “Uluslararası hukuk, Yunanistan ve Kıbrıs’taki egemenlik haklarının ihlaline tolerans göstermeyecek” dedi.

“DOĞU AKDENİZ SATRANÇ TAHTASINDA DİPLOMATİK SAVAŞ”

Fileleftheros, “Diplomatik Savaş… Lefkoşa ve Ankara’dan Tezlerini Kabul Ettirmek İçin Benzeri Görülmemiş Hareketlilik… İngiltere’nin MEB’i Grileştirmesi Kıbrıs İçin Baş Ağrısı” başlıklı manşet haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla Türkiye ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın, hak ve talepleriyle ilgili tezlerini kabul ettirmek için “Doğu Akdeniz satranç tahtasında” benzeri görülmemiş bir diplomatik savaş başladığını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in AB’deki ortaklarını ve müdahil tarafları sözde Rum MEB’i içerisinde faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin “yasadışı olduğunu”, Çavuşoğlu’nun da bölgedeki faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu anlatmakta olduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu’nun, aralarında Yunanistan büyükelçisi de dahil Ankara’daki yabancı büyükelçileri geçen Cuma günü TC Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, bilgi verdiğini aktaran gazete, Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği alanında, “Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemler konusunda hiç acele etmeden, metotlu hareket ettiğini” savundu.

Gazeteye göre, Rum yönetiminden bir kaynak, “Türkiye’nin ilerleme raporu, Türk hükümetinin almakta olduğu bazı ödeneklerin bloke edilmesi Kıbrıs’ın ‘Ankara’yı darbeleyebileceği’ alanlardır. Ancak bu geceden sabaha olamaz” dedi.

Rum yönetiminin, yıl sonuna kadar uzanacak bir eylem programı hazırladığı, şu ana kadar yaptığı ilk hareketlerin ardından, bir sonraki aşamanın Haziran’daki Avrupa Konseyi ve Türkiye’nin bir sonraki ilerleme raporu olduğu kaydedildi.

HRİSTODULİDİS BUGÜN KAZAKİSTAN’DA…

Habere göre, Rum yönetimi, Avrupa dışında Doğu Akdeniz’deki eylemlerinde Türkiye’ye doğrudan veya dolaylı destek tavrı takınan ülkeler yönünde de hareket ediyor. Nikos Hristodulidis bugün Nursultan’da Kazakistan hükümeti ile bir dizi temasta bulunacak.

Kazak dengi Beibut Atamkulov’un davetlisi olarak dün gittiği Kazakistan’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Kazakistan-AB ilişkileri v.b. konularında görüşecek.

Hristodulidis ve Atamkulov’un, önce baş başa, sonra da heyetler arası gerçekleşecek görüşmesinin ardından iki taraf arasında iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzalayacağı da haber verildi.

Fileleftheros, ise Brüksel çıkışlı haberinde, Doğu Akdeniz konusunda AB’nin güney Kıbrıs lehinde yaptığı destek açıklamalarını artık “Türkiye’ye karşı özlü bedel” haline dönüştürmesinin Rum Yönetimi açısından tek yol olduğuna, bu nedenle her fırsatta AB’dan önlem almasını talep ettiğine dikkat çekti.

ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS’TEN SONRA BAYRAĞI ANGELİDİS ALDI

Habere göre, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Romanya’daki Gayrı Resmi Konsey toplantısındaki konuşmasından ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB dışişleri bakanlarını “bilgilendirmesinden” sonra dün bayrağı Savunma Bakanı Savvas Angelidis aldı. AB’daki denklerine Türkiye’nin Rum Yönetimi’nin sözde “egemenlik haklarını ihlal ettiğini” söyleyen Angelidis, Mogherini ve diğer ortaklarının destek açıklamalarına teşekkür etti.

Angelidis “ancak durum, AB tarafından, birlik anlaşmalarının öngördüğü gibi, top yekun somut önlem alınmasını gerektiriyor” dedi ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren büyük Avrupa şirketleri bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin eylemlerinden onların doğrudan etkilendiğini öne sürdü.

Angelidis dün Mogherini ile Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı baş başa görüşme yaptı. İtalya ve Almanya Savunma Bakanlarına da Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili “bilgi” veren Savvas Angelidis, Fransız dengi ile aynı konuyu görüşmek üzere dün Fransa’ya gitti