Angolemli:“6 maddeyi eline verdiler, o da gitti Cenevre’de sundu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda ağırlıkla Cenevre’deki gayriresmî Kıbrıs zirvesi gündem oldu.

Tarım ve hayvancılık konularında güncel konuşmasını yapmak üzere söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Patates patatesçinin elinde kaldı, hükümet kılını bile kıpırdatmadı” dedi. Hükümeti çiftçi ve hayvancının sorunlarına çare üretmeye çağıran Angolemli, çiftçi ve hayvancıyı zamanında ödemenin önemine vurgu yaptı.

Cenevre’deki 5+1 toplantısına da değinen Angolemli, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Meclis’i yok saymakla suçladı. “6 maddeyi eline verdiler, o da gitti Cenevre’de sundu” diyen Angolemli, Kıbrıs Türkü’nün bu yaşananları kabul etmeyeceğini söyledi.