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Anız yaktı yangına neden oldu!

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Kırklar’da izinsiz ve tedbirsiz anız yakan  kişi yangına neden oldu.
Anız yaktı yangına neden oldu!

Kırklar’da izinsiz ve tedbirsiz anız yakan  kişi yangına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 14.00 sıralarında, Kırklar bölgesinde E.B.(E-55), tarlası içerisinde bulunan anızları yetkili makamdan izin almaksızın emniyet tedbiri almadan ateşe verince, kontrolden çıkan ateş yangına neden oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu başka bir şahsa ait 32 dönümlük alan içerisinde bulunan anızlar, 2 top sulama lastiği, 200 metre damlama lastiği ve 27 adet rulo balya, 83 adet zeytin ağacı, 14 adet nar ağacı, 2 adet badem ağacı yanarak zarar gördü.

E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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