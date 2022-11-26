Ankara’da “Geçitkale ve Boğaziçi Saldırılarından KKTC’nin Kuruluşuna Giden Süreçte Yaşadıklarım” konferansı düzenlendi

Ankara Başkent Üniversitesi, Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi’nde, Eski Kültür Bakanı İsmail Bozkurt, “Geçitkale ve Boğaziçi Saldırılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Giden Süreçte Yaşadıklarım”

konulu konferans verdi.

Konferans öncesi konuşan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs konusunda yeni bir aşamaya gelinen bu dönemde böyle bir merkezin kurulmasının çok isabetliolduğuna vurgu yaptı.

Korukoğlu, bunu çok önemsediğini bu merkezin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin duyulmasında çok faydalı olacağınıdüşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın Cenevre’deegemen eşitlik temelinde çözüm talebini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu’nda KKTC‘nin artık tanınmasıgerektiği çağrısını hatırlatan Korukoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin hedefinin KKTC‘nin tanınması olduğunu söyledi.

Eski Kültür Bakanı Bozkurt da konferansta, üniversite bünyesinde böyle birmerkezin ilk kez kuruluğunu belirterek, merkezin kısa bir süre içindeenstitüye dönüşmesi yönünde ciddi bir eğilim olduğunu kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olarak alınmasını çok önemli bulduğunavurgu yapan Bozkurt, “KKTC’nin Türk Dünyası’nın bir parçası olarak kabul edilmesi ve anayasal adıyla kabul edilmesi önemli bir olaydır.Dileğim KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ileberaber Türk Devletleri Teşkilatı olarak oluşan oluşumunTürk Birliği’ne yönelmesi ve KKTC‘nin de onun içinde yer almasıdır” şeklinde konuştu.