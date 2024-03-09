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Ankete göre Güney Kıbrıs’taki en büyük sorun pahalılık

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Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir ankete göre katılımcılar, ülkenin en büyük sorununun pahalılık ve enflasyon olduğu görüşünü dile getirdiler.
Ankete göre Güney Kıbrıs’taki en büyük sorun pahalılık

Fileleftheros gazetesi, “Pulse Market Research” şirketi tarafından gazete adına gerçekleştirilen ve 600 kişinin katıldığı bir ankete yer verdi.

Gazete, “Kıbrıs’ın en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ünün “enflasyon/pahalılık”, yüzde 35’inin “göç ve mülteciler”, yüzde 34’ünün “yozlaşma”, yüzde 20’sinin “kurumların işleyişi ve rüşvet”, yüzde 20’sinin “ekonomi”, yüzde 19’unun “Kıbrıs sorunu” ve geriye kalanların ise eğitim, sağlık ve suç oranları şeklinde yanıt verdiklerini aktardı.

Gazete, anketin sonuçlarının, pahalılık ve enflasyonun vatandaşların sorunları arasında ilk sırada yer aldığını ortaya koyduğunu belirtirken, Kıbrıs sorununun ise yüzde 19’la alt sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

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