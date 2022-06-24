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Anne-babalara iyi haber… Bu diyet çocuklara sebzeyi küçükken sevdiriyor

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Uzmanlar, bebeklerin ömür boyu sağlıklı beslenmelerini sağlamak için meyve ve kök sebzeleri bakımından zengin olan "İskandinav diyeti" ile beslenmeleri gerektiğini söylüyor.
Anne-babalara iyi haber… Bu diyet çocuklara sebzeyi küçükken sevdiriyor

İsveç’teki Umea Üniversitesi tarafından yürütülen bir deney, iki gruba ayrılan ve dört ila altı aylıkken farklı sütten kesme gıdaları verilen 250 bebeği içeriyordu.

Bebeklerin yarısında muz veya bezelye püresi gibi standart bebek maması vardı ve diğer yarısına da ev yapımı İskandinav tarifleri verildi.

Norveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerdeki geleneksel beslenme biçimlerine dayanan İskandinav diyeti, yağ, balık ve yumurta bakımından zengindir. Bu diyette tatlı, süt ürünleri ve et ise fazla ön plana çıkmaz.

Tipik İskandinav meyve ve sebzeleri arasında da dut, kızılcık, ahududu ve yaban mersini ile şalgam, pancar, yaban havucu ve lahana gibi lif bakımından zengin yiyecekler bulunur.

ERKEN YAŞTA TEŞVİK ETMEK FAYDALI

Times’ın haberine göre, çalışmadaki bebekler 18 aylık olana kadar takip edildi. İskandinav grubu, düşük proteinden dolayı olumsuz bir etki göstermedi.

Uzmanlar, bunun bebeklere ağırlıklı olarak bitki temelli bir diyet vermenin onları sağlıklı yemeye hazırlayabileceğini ve çocukken şekerli atıştırmalıklar istemelerini engelleyebileceğini öne sürdü.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Ulrica Johansson, “Bu yeme modeline aşina olmayan bebeklere verilen proteini azaltılmış bir İskandinav diyeti, meyve, çilek, sebze ve kök alımını artırdı ve bir yıldan fazla süren tercih edilen bir yeme düzeni oluşturdu. Emzirme süresi, demir durumu veya büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi yoktu. Proteini azaltılmış bir İskandinav diyeti güvenli, uygulanabilir ve bebeklik ve erken çocukluk döneminde sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunabilir” dedi.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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